Любое послабление режима изоляции на майские праздники, предложенные СПЧ, может ухудшить ситуацию с эпедимей – эксперт

Любое послабление режима изоляции на майские праздники, предложенные СПЧ, может ухудшить ситуацию с эпедимей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн.

Ранее Совет по правам человека при президенте России предлагает выработать правила, по которым людям, можно будет выходить на прогулку или выезжать на дачу в период майских праздников.

«Любые послабления обстановку (в связи с коронавирусом) ухудшает. Но если подходить к этому с умом, то и послабления можно сделать и не повысить уровень зараженных вирусом. Если семья может поехать на дачу в своем авто, в этом нет ничего особенного с точки зрения эпидемиологии. Люди могут поехать и работать на участке. Но если толпы людей поедут в электричках и автобусах, это конечно приведет к заражению», — сказал Альштейн.

Выходить на улицу для прогулок, по мнению эксперта, необходимо с большой осторожностью, чтобы не допустить новой вспышки инфекции.

В целом, считает Анатолий Альштейн, эпидемия коронавирусной инфекции в мире идет на спад, однако необходимо еще две-три недели изоляции.