Центробанк продал валюты на внутреннем рынке на 23 миллиарда рублей

В этом году эта сумма стала рекордной, — передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ЦБ. Продавать валюту Центробанк начал 10-го марта в рамках так называемого бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности, — поясняет агентство. Курс рубля после снижения на открытии торгов на московской бирже вышел в плюс к доллару и евро. Это происходит на фоне слабого роста цен на нефть. Смесь Brent на бирже в Лондоне торгуется на уровне 22-х долларов за баррель.