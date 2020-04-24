В Амурской области уволилась министр здравоохранения после критики из Москвы

В администрации региона подчеркнули, что Евгения Жарновникова покидает свой пост по собственному желанию. Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тува, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, — передает РИА.