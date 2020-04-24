Более 200 тысяч человек продолжают ездить по Москве на машинах без цифрового пропуска. Это сообщили в столичном департаменте транспорта. Штраф за это составляет 5 тысяч рублей. В мэрии неоднократно предупреждали, что со среды дорожные камеры будут фиксировать эти нарушения в автоматическом режиме.