Более 200 тысяч человек продолжают ездить по Москве на машинах без цифрового пропуска. Это сообщили в столичном департаменте транспорта. Штраф за это составляет 5 тысяч рублей. В мэрии неоднократно предупреждали, что со среды дорожные камеры будут фиксировать эти нарушения в автоматическом режиме.
2020-04-24T10:32:00+03:00
2020-04-24T10:36:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 24 апреля 2020
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