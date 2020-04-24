Президентский Совет по правам человека предлагает ослабить режим изоляции на майских праздниках

Как сказал «Эху Москвы» глава совета Валерий Фадеев, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это способ прокормиться. По его словам, необходимо выработать правила, по которым людям можно будет выходить из дома, причем так, чтобы это было безопасно в условиях пандемии. Фадеев добавил, что СПЧ направит свои предложения в правительство на следующей неделе.
2020-04-24T10:31:00+03:00
2020-04-24T10:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 24 апреля 2020
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