Россияне начали чаще гасить кредиты досрочно

Эксперты связывают это с ожиданиями финансовой нестабильности.

Число закрытых досрочно займов в марте по сравнению с февралем увеличилось почти на 5%, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс». На нее ссылается интернет-издание РБК. В годовом выражении, согласно этим данным, количество погашений, совершенных раньше срока, выросло более чем на 5%. Кроме того, доля досрочных выплат в марте составила 45%. Речь здесь идет о почти 1,5 млн заимствований.

По данным «Эквифакса», активнее всего россияне гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров и долги по кредитным картам. Опрошенные изданием эксперты считают, что на рост объемов досрочных погашений, в первую очередь, влияет обвал цен на нефть и курса рубля, а также пандемия коронавируса. Впрочем, косвенно, по их мнению, могут влиять и другие причины, такие, как сезонность и более поздние выплаты годовых премий. А некоторые эксперты одновременно ссылаются на данные мониторинга компании Frank RG, согласно которым в марте россияне получили кредиты более чем на 920 млрд рублей, что является крайне высоким показателем.

Тенденцию к досрочному погашению кредитов подтвердили во многих банках – например, «Открытии», ВТБ и «Уралсибе».