Чехия первой из стран Евросоюза разрешила своим гражданам выезжать за границу

С этого дня также отменен запрет на свободное перемещение внутри страны. Это объявил министр здравоохранения Адам Войтех. Кроме того, ослабили ограничения на въезд иностранцев. Теперь могут приехать студенты и обладатели деловых виз. Но при этом они должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести две недели на карантине. Со следующей недели в Чехии должно возобновиться обучение в вузах. Откроются магазины, фитнес-центры и библиотеки.