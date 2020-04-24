Чехия первой из стран Евросоюза разрешила своим гражданам выезжать за границу

С этого дня также отменен запрет на свободное перемещение внутри страны. Это объявил министр здравоохранения Адам Войтех. Кроме того, ослабили ограничения на въезд иностранцев. Теперь могут приехать студенты и обладатели деловых виз. Но при этом они должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести две недели на карантине. Со следующей недели в Чехии должно возобновиться обучение в вузах. Откроются магазины, фитнес-центры и библиотеки.
2020-04-24T10:03:00+03:00
2020-04-24T10:13:53+03:00
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10:03, 24 апреля 2020
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