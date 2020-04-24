Более 40% системы здравоохранения Москвы переориентировано на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в эфире Первого канала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваемости, чтобы сократить количество тяжелых случаев, — сказала Ракова.