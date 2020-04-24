Для каждого выхода на работу гражданам в российских регионах придется заказывать новый пропуск

Речь идет о тех, кто обратится за разрешением индивидуально. Работодатели смогут оформлять документ на более длительный срок. О новой система, разработанной Минкомсвязью в эфире канала РБК рассказал заместитель министра Олег Качанов. Платформой станет портал Госуслуги, на котором сейчас примерно 75 миллионов подтвержденных аккаунтов россиян. Те, у кого нет своей странички, смогут сделать пропуск через мобильное приложение Госуслуги. Стопкоронавирус. Система будет действовать для тех, кто выходит на работу эпизодически. Постоянные пропуска смогут оформлять работодатели и этот процесс будет более сложным. Проверять данные поручено Пенсионному фонду. Иностранцы тоже смогут сделать себе разрешение через Госуслуги или мобильное приложение. Олег Качанов отметил, что сейчас на портале зарегистрировались около 150 тысяч граждан других государств.

В Москве и ряде других субъектов федерации действуют собственные системы, которые продолжат работу. В Минкомсвязи сообщают, что за их разработкой уже обратились более 20 регионов. О точных сроках введения новых правил не сообщается.