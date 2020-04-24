Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Анне Чулковой было 86 лет, — сообщается на сайте администрации города. На местной кондитерской фабрике она начала работать в 16 лет.

Конфеты «Птичье молоко» появились в Советском Союзе в 1967-м году. Чулкова также является автором рецептов конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой рог» и торта «Мечта». Она была награждена двумя орденами Ленина, была лауреатом Госпремии и героем социалистического труда.