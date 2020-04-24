«Союзмультфильм» намерен отобрать у японской компании права на «Чебурашку»

Это сообщила глава правления киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, у сторон есть серьезные разногласия относительно договора, который был подписан 16 лет назад. «Союзмультфильм» считает нынешнюю версию документа недействительной, но из-за того, что он составлен по японскому законодательству, все разбирательства должны проходить в Японии, что требует серьезных затрат, — отметила Слащева. Она добавила, что другим вариантом решения может быть вынос спора на межправительственный уровень, — передает «Интерфакс».