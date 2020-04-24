Власти Испании заявили, что не планируют национализировать предприятия из-за пандемии. Ведется диалог с бизнесом, чтобы выработать решения, которые позволят справиться с кризисом, сказала глава МИДа страны Аранча Гонсалес Лая. В Испании выявлено более 213 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 22 тысяч человек.
2020-04-24T09:32:00+03:00
2020-04-24T09:36:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 24 апреля 2020
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