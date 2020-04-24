Власти Испании заявили, что не планируют национализировать предприятия из-за пандемии. Ведется диалог с бизнесом, чтобы выработать решения, которые позволят справиться с кризисом, сказала глава МИДа страны Аранча Гонсалес Лая. В Испании выявлено более 213 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 22 тысяч человек.