В Москве у Курского вокзала накануне вечером вновь задержали волонтеров во время раздачи еды бездомным

Из отделения полиции православных активистов отпустили только ночью с протоколами о нарушении режима изоляции, — сообщает «Новая газета» со ссылкой на задержанных. В волонтерской организации настаивают, что спецпропуска были у всех.

Две недели назад на том же месте были задержаны участники акции «Еда вместо бомб».