Власти Москвы могли потратить на строительство новой больницы для пациентов с коронавирусом до 22-х миллиардов рублей

Такую оценку дает газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов. Специалисты отмечают, что сумма может быть выше из-за того, что клинику в Новой Москве в поселении Вороновское построили за месяц. Стационар рассчитан на 800 больных. Русская служба Би-би-си ранее писала, что одним из трех главных подрядчиков оказалась компания «Крост», которая до этого получила контракты от мэрии на поставку бордюров за 3 миллиарда рублей.
2020-04-24T09:31:00+03:00
2020-04-24T09:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 24 апреля 2020
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