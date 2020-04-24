Власти Москвы могли потратить на строительство новой больницы для пациентов с коронавирусом до 22-х миллиардов рублей

Такую оценку дает газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов. Специалисты отмечают, что сумма может быть выше из-за того, что клинику в Новой Москве в поселении Вороновское построили за месяц. Стационар рассчитан на 800 больных. Русская служба Би-би-си ранее писала, что одним из трех главных подрядчиков оказалась компания «Крост», которая до этого получила контракты от мэрии на поставку бордюров за 3 миллиарда рублей.