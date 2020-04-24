При цене российской нефти в $15 за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года — аналитики

Аналитики Дойче Банка подсчитали, что при цене российской нефти в 15 долларов за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года. Речь идет о замещении выпадающих доходов бюджета. С начала года нефть эталонной марки Brent упала в стоимости на две трети – до примерно 22-х долларов за баррель. Контрактная цена российской нефти Urals, как правило, привязана к ценам смеси Brent.
2020-04-24T09:31:00+03:00
2020-04-24T09:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 24 апреля 2020
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