При цене российской нефти в $15 за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года — аналитики

Аналитики Дойче Банка подсчитали, что при цене российской нефти в 15 долларов за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года. Речь идет о замещении выпадающих доходов бюджета. С начала года нефть эталонной марки Brent упала в стоимости на две трети – до примерно 22-х долларов за баррель. Контрактная цена российской нефти Urals, как правило, привязана к ценам смеси Brent.