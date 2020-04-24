У мусульман начался священный для них месяц Рамадан

В этом году из-за пандемии он будет сильно отличаться от всех предыдущих, — сказал «Эху» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Аббясов добавил, что представители духовенства поддерживают связь с верующими, в частности, с помощью проповедей в соцсетях и посредством онлайн-трансляций.