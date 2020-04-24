Экс-президент Грузии политик Михаил Саакашвили сегодня может быть назначен вице-премьер-министром Украины по реформам. В интервью телеканалу Украина24 он рассказал, что планирует бороться с коррупцией.

Саакашвили добавил, что готов представить свой план реформ.