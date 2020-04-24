Совет федерации может пересмотреть закон о контрсанкциях в отношении США и ряда других стран

В верхней палате хотят проверить, как он работает в условиях пандемии и небывалых нагрузок на бизнес.

Заняться законом о контрсанкциях, который ещё до подписания президентом около двух лет назад вызвал массу нареканий и критики прежде всего со стороны бизнеса, поручили рабочей группе Совета Федерации. Она проанализирует применение нормы, рассказал газете Коммерсант глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачёв. По его словам, сенаторы не сомневаются в эффективности закона, но хотят выяснить насколько он защищает интересы российского бизнеса. Сейчас он оказался в тяжелейшей ситуации из-за коронавируса и введённых ограничений. Рабочая группа намерена учесть и мировую практику в сфере изменения законодательства в условиях пандемии, отметил Косачев. Напомню, что закон о контрсанкциях позволяет запретить к примеру ввоз в страну продукции или сырья из стран, которые Москва считает недружественными. Это прежде всего США и страны ЕС, которые не раз вводили ограничения из-за действий России на Украине, а также в Сирии. Иностранным компаниям из черного списка запрещено участвовать в госзакупках и приватизации госимущества. Другой вопрос, который рассмотрит рабочая группа, касается налогов на бизнес. В том числе отсрочке по уплате налога на добавленную стоимость и прибыль, пишет газета «Коммерсантъ».

Некоторые эксперты, опрошенные изданием, не исключают, впрочем, что закон о контрсанкциях могут ужесточить.