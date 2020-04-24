В Москве в борьбе с коронавирусом задействовано уже более 40% системы здравоохранения

Это сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. В интервью Первому каналу она отметила, что все остальные врачи также постоянно рискуют столкнуться с потенциальными носителями вируса. Ракова добавила, что вся система здравоохранения работает в очень жестком темпе. По ее словам, в столице продолжается работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией. Всего для таких пациентов до конца недели будет развернуто около 22-х тысяч коек, — передает агентство «Москва».

В Москве накануне скончались еще 37 человек с коронавирусом, — сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших из-за новой инфекции в столице достигло 325-ти.