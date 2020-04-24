Легендарная рок-группа «Роллинг Стоунз» впервые за 8 лет выпустила новую песню

Композиция под названием «Жизнь в городе-призраке» отсылает к пандемии коронавируса, — передает Би-би-си. В заявлении группы говорится, что песню начали записывать еще год назад, но работу закончили в условиях карантина. В клипе на песню можно увидеть опустевший Лондон и другие города. Солист Мик Джаггер в соцсетях выразил надежду, что в изоляции запишет еще несколько песен. По его словам, группа пока не понимает, когда сможет продолжить мировое турне.
2020-04-24T08:32:00+03:00
2020-04-24T08:38:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 24 апреля 2020
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