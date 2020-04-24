Премьер-министр Михаил Мишустин уволил зам.главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска

Об этом сообщает «Единая Россия», причем в своем Телеграм-канале, несмотря на то, что блокировку этого мессенджера в России никто не отменял.

В начале апреля у Овсянникова возник конфликт с полицейскими в аэропорту Ижевска. Чиновник тогда обругал их матом. Вскоре его исключили из «Единой России» за неподобающее поведение. До работы в Минпромторге Овсянников был губернатором Севастополя.