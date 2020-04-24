Стоимость обучения в вузах может меняться лишь в случае заметного падения качества образования, — глава Минобрнауки

Стоимость обучения в вузах может меняться лишь в случае заметного падения качества образования, — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, взаимоотношения университета и студентов оформляется договором, в котором закреплены условия обучения, — передает ТАСС. Из-за пандемии российские студенты переведены на дистанционное обучение.
2020-04-24T08:32:00+03:00
2020-04-24T08:36:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630870-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 24 апреля 2020
Загрузка комментариев...