Стоимость обучения в вузах может меняться лишь в случае заметного падения качества образования, — глава Минобрнауки

Стоимость обучения в вузах может меняться лишь в случае заметного падения качества образования, — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, взаимоотношения университета и студентов оформляется договором, в котором закреплены условия обучения, — передает ТАСС. Из-за пандемии российские студенты переведены на дистанционное обучение.