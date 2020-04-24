Число кибератак на Всемирную организацию здравоохранения во время пандемии выросло в пять раз. Это по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в организации. Там отметили, что на прошлой неделе произошла утечка порядка 450 адресов электронной почты и паролей. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации.