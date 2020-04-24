Число кибератак на Всемирную организацию здравоохранения во время пандемии выросло в пять раз. Это по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в организации. Там отметили, что на прошлой неделе произошла утечка порядка 450 адресов электронной почты и паролей. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации.
2020-04-24T08:31:00+03:00
2020-04-24T08:35:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630868-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 24 апреля 2020
Загрузка комментариев...