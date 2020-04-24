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08:31, 24 апреля 2020

Митрополит Тихон заявил, что у него нет коронавируса

Он признался ТАСС, что его замучили звонками. По его словам, у него действительно была пневмония, во время которой он совершал службы, но не коронавирусного происхождения. Информацию о заражении митрополита коронавирусом также назвали неправдой в его псковской епархии.



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