В Верховной раде сегодня состоится голосование по назначению Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии станет вице-премьером Украины.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook рассказал, что получил предложение стать вице-пермьером по реформам от президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что в это непростое для страны время властям как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах. В эфире телеканала «Украина 24» политик отметил, что не собирается приводить с собой грузинскую команду, как это было во время его нахождения на посту губернатора. Он также пообещал «не устраивать шоу» и не ругаться с Зеленским. В офисе президента, между тем, пояснили, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины. Там отметили, что экс-президент Грузии известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и стал губернатором Одесской области. Позже политик перешел в оппозицию и требовал импичмента Петра Порошенко, после чего его лишили гражданства, а потом и выдворили из страны.

Саакашвили вернулся на Украину год назад, после того, как Владимир Зеленский восстановил его гражданство.