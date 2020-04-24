В Тушинском суде столицы сегодня стартует процесс по делу подростка, обвиняемого в изготовлении бомбы

Московский школьник был задержан после взрыва, произошедшего в приемной ФСБ в Архангельске.

Предварительные слушания по делу ученика одной из столичных школ начнутся в Тушинском суде в 11 утра. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Сергей Ашанин.

Подросток был задержан в начале ноября 2018 года, на тот момент ему было 14 лет. Его арестовали спустя несколько дней после взрыва в приемной ФСБ в Архангельске, который устроил 17-летний анархист в знак протеста против политических репрессий. Юноша погиб на месте, трое сотрудников ФСБ получили ранения. Следствие искало сообщников исполнителя теракта и вышло на московского школьника, который переписывался с погибшим. У него нашли смесь аммиачной селитры и угля, пишет портал «ОВД-Инфо». Защита подчеркивает, что эти вещества находятся в свободной продаже. Тем не менее, подростка обвинили в хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Он год провел в СИЗО, после чего обвиняемого перевели под домашний арест.

Подросток свою вину не признает. Он отказался от дачи показаний на этапе предварительного следствия.