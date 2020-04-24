Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже выросла на 5% и превысила $22 за баррель

Стоимость фьючерса американской легкой нефти прибавила почти 7 процентов и торгуется на уровне $17 за баррель.

От стоимости российской нефти Urals напрямую зависит насколько хватит стране ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния. Если цена на нее будет 15 долларов за баррель, ресурсы исчерпаются уже через пару лет. И через шесть, если Urals подорожает до 30ти долларов. К такому выводу пришли экономисты Deutsche Bank, пишет издание РБК. Напомним, котировки российской нефти на фоне общей ситуации на энергорынке и пандемии на этой неделе снижались до самого низкого уровня за 21 год. Баррель Urals даже уходил в отрицательные значения. Сейчас российская нефть с поставками в июне стоит около 21-го доллара. По оценкам Deutsche Bank ликвидная часть фонда благосостояния при нынешних обменных курсах сейчас эквивалентна примерно девяти триллионам рублей. Впрочем, на стоимость нефти Urals может повлиять и её переизбыток. Россия, возможно, начнет сжигать энергоноситель для того, чтобы выполнить условия новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи, пишет агентство Рейтер со ссылкой на два источника в отрасли. С мая нефтедобыча в нашей стране должна снизиться больше чем на 20 процентов. В одной из компаний признались агентству, что в ряде случаев нефть будет выгоднее добывать и затем сжигать.

Российские нефтяные компании, по данным источников Рейтер, тоже будут вынуждены замораживать наименее рентабельные месторождения.