Александр Лукашенко вновь раскритиковал изоляцию и карантин как меры борьбы с распространением коронавируса

По его мнению, изоляция приведет к ослаблению иммунитета, что вызовет вторую волну заболевания. Как передает РИА, отрывок выступления белорусского президента показал телеканал ОНТ. Лукашенко рассказывает, что в странах Западной Европы, которые начали смягчать карантин, люди выходят на улицу «ослабленные» и «получают этот вирус».
2020-04-24T07:38:00+03:00
2020-04-24T07:38:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:38, 24 апреля 2020
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