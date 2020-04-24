Александр Лукашенко вновь раскритиковал изоляцию и карантин как меры борьбы с распространением коронавируса

По его мнению, изоляция приведет к ослаблению иммунитета, что вызовет вторую волну заболевания. Как передает РИА, отрывок выступления белорусского президента показал телеканал ОНТ. Лукашенко рассказывает, что в странах Западной Европы, которые начали смягчать карантин, люди выходят на улицу «ослабленные» и «получают этот вирус».