Американская компания Apple сегодня запускает продажи нового бюджетного iPhone, в том числе в России

Технологический гигант, за продуктами которого внимательно следят на рынке, не стал переносить выпуск последней модели из-за коронавируса.

Запуск новых моделей iPhone — это каждый раз важное событие на рынке на протяжении уже многих лет. Как правило, Apple следует стратегии, при которой каждая следующая модель мощнее и дороже предыдущей. От этого правила компания отступила 4 года назад, выпустив бюджетную SE. Теперь в продажу выходит SE второго поколения. Этот телефон также позиционируется, как бюджетный, хотя в России с этим многие могут не согласиться. Цена самой дешевой версии с памятью 64 гигабайта стартует от 40 тысяч рублей. Внешне телефон почти не отличить от «восьмерки», в нем так же нет идентификации пользователя по лицу – только по отпечатку пальца, всего одна камера. При этом в смартфоне установлен новый процессор, как на флагманских моделях. Выход SE откладывался из-за пандемии – не работали заводы, были проблемы с поставками. Но ждать конца эпидемии, чтобы запустить продажи, в компании не стали, несмотря на прогнозируемое падение спроса на рынке.

Согласно данным опросов, каждый третий россиянин из-за кризиса планирует пока отложить покупку электроники