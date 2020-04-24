У мусульман начался священный для них месяц Рамадан

В этом году верующие отметят его в необычных условиях из-за коронавируса.

Пандемия внесла коррективы в планы верующих. Закрыты мечети по всему миру, включая главные святыни для мусульман — в Мекке и Медине в Саудовской Аравии. Приверженцев ислама призвали из-за новой инфекции совершать намаз дома, сравнив коронавирус с чумой. Хотя мечети физически открыты в Москве и других городах страны, верующих заранее попросили туда не приходить, чтобы не провоцировать распространение коронавируса. Об этом объявили духовное управление мусульман и Совет муфтиев России. Его первый зампред Рушан Аббясов рассказал «Эху»: коллективных молитв в мечетях устраивать не будут, намазы нужно совершать дома, а проповеди смотреть в соцсетях и на канале youtube. Глава духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин надеется, что коронавирус не омрачит верующим празднование Рамадана. И если они не смогут проводить ифтары — собираться всем родным и друзьям дома за большим столом, то могут организовать гуманитарную и благотворительную помощь всем, кто в ней нуждается.

Из-за пандемии пока неясно откроются ли мечети в Уразу-Байрам, который завершает месяц Рамадан.