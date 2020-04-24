Редакция «Ведомостей» опубликовала колонку, в которой раскритиковала политику руководства

Накануне и.о. главного редактора Андрей Шмаров запретил журналистам использовать в материалах данные «Левада-центра», сославшись на недовольство в администрации президента.

Вероятность требования, поступившего из Кремля, крайне мала, а рекомендации ни к чему не обязывают руководство редакции. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из авторов закона «О СМИ», доктор юридических наук Михаил Федотов.

Он подчеркнул, что независимость и плюрализм СМИ – это вопрос национальной безопасности, и всякий, кто посягает на это, является государственным преступником.