Госсекретарь США пригрозил Китаю ответственностью за сокрытие информации о пандемии коронавируса на ранних стадиях

Госсекретарь США вновь пригрозил Китаю ответственностью за сокрытие информации о пандемии коронавируса на ранних стадиях. В эфире телеканала «Фокс ньюс» Майкл Помпео подчеркнул, что в результате бездействия КНР было потеряно огромное количество жизней". «А теперь возникли большие проблемы для мировой и американской экономики. Помпео отметил, что «КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США».