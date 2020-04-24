Госсекретарь США пригрозил Китаю ответственностью за сокрытие информации о пандемии коронавируса на ранних стадиях

Госсекретарь США вновь пригрозил Китаю ответственностью за сокрытие информации о пандемии коронавируса на ранних стадиях. В эфире телеканала «Фокс ньюс» Майкл Помпео подчеркнул, что в результате бездействия КНР было потеряно огромное количество жизней". «А теперь возникли большие проблемы для мировой и американской экономики. Помпео отметил, что «КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США».
2020-04-24T06:50:00+03:00
2020-04-24T06:50:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:50, 24 апреля 2020
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