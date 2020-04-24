Предложение о базовых окладах для бюджетников обсудит сегодня спецкомиссия во главе с вице-премьером Голиковой

Предложение о базовых окладах для бюджетников обсудит сегодня специальная комиссия во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Главная идея — уравнять доходы врачей, учителей и других категорий бюджетников по всей России. Базовые оклады в разных частях страны сейчас сильно отличаются. Зарплаты врачей и учителей в крупных городах в четыре-пять раз выше, чем в дотационных регионах. Там они зачастую не достигают даже минимального размера оплаты труда, в России он сейчас чуть больше 12-ти тысяч рублей. В большинстве регионов оклады учителей могут быть ниже этого показателя, рассказала газете Известия зампред Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. Инициатор введения базовых окладов Федерация независимых профсоюзов России. Предложение ранее включили в проект решения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, её координирует вице-премьер Татьяна Голикова. Принятие законопроекта, как пишет газета, может стать первым этапом введения отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения, которую осенью прошлого года поручил создать президент. Предполагается, что такие же механизмы распространятся на учителей и другие категории бюджетников.

В трехстороннюю комиссию помимо членов правительства входят также представители общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.