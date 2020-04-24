Российские власти сегодня организуют сразу несколько рейсов для вывоза на родину застрявших за рубежом граждан

В Россию должны прибыть как минимум три борта.

Вывозной рейс из административного центра Бали Денпасара во Владивосток отправится сегодня рано утром, пассажиров просят приехать в аэропорт за три часа до вылета. Об этом сообщает Минкомсвязи в Telegram-канале, созданном для возвращения россиян на родину. Самолет должен был вылететь еще вчера, но отправку перенесли на сутки. На него смогут попасть лишь жители Дальневосточного федерального округа. Также планируется эвакуация россиян с острова Пхукет в Таиланде. Самолет в Новосибирск вылетит утром, он уже был согласован с авиационными властями страны.

Кроме того, сегодня во второй половине дня из Франкфурта-на-Майне в Москву отправится еще один вывозной рейс. Перелет будет возможен только для российских граждан, проживающих в Москве и Подмосковье, подчеркивает Минкомсвязи. Ранее предполагалось, что сегодня также отправится рейс из испанского Аликанте в Нижний Новгород, но он был отложен на неопределенный срок.

Предварительный график вывозных рейсов сформирован до 27 апреля. Россиян также планируется вернуть на родину из Индии, Таиланда, Танзании и других стран.