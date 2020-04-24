Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации.

Об этом агентству «Москва» сообщили в Мосгорнаследии. Судя по фото, которые выложило агентство, на площадь вернули первоначальный монумент, а не его временную копию, которая появилась на Манежной 20 марта и на следующий день тоже исчезла. Временный памятник отличался от изначального тем, что маршал отдавал честь, а у коня была приподнята левая передняя нога. Пока памятник обнесен строительными лесами. Их обещают убрать к 9 мая.