Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации.

Об этом агентству «Москва» сообщили в Мосгорнаследии. Судя по фото, которые выложило агентство, на площадь вернули первоначальный монумент, а не его временную копию, которая появилась на Манежной 20 марта и на следующий день тоже исчезла. Временный памятник отличался от изначального тем, что маршал отдавал честь, а у коня была приподнята левая передняя нога. Пока памятник обнесен строительными лесами. Их обещают убрать к 9 мая.
2020-04-24T05:12:00+03:00
2020-04-24T05:14:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 24 апреля 2020
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