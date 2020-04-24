Переболевший коронавирусом Борис Джонсон, намерен вернуться на работу уже в понедельник.

Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на информированные источники. Они утверждают, что в течение последней недели британский премьер «много и полноценно работал». Как отмечает газета, Джонсон уже дал указание внести в его рабочий график на следующую неделю встречи с различными министрами.
2020-04-24T05:10:00+03:00
2020-04-24T05:10:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 24 апреля 2020
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