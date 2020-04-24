Нефтяные компании в России могут начать сжигать нефть для выполнения соглашения ОПЕК+.

Согласно условиям сделки, с мая нефтедобыча в стране должна уменьшиться на 23%. По информации Reuters, компании начнут замораживать наименее рентабельные месторождения. В ряде случаев нефть будет выгоднее добывать и сжигать, заявил агентству представитель одной из нефтяных компаний.
2020-04-24T05:08:00+03:00
2020-04-24T05:09:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 24 апреля 2020
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