Нефтяные компании в России могут начать сжигать нефть для выполнения соглашения ОПЕК+.

Согласно условиям сделки, с мая нефтедобыча в стране должна уменьшиться на 23%. По информации Reuters, компании начнут замораживать наименее рентабельные месторождения. В ряде случаев нефть будет выгоднее добывать и сжигать, заявил агентству представитель одной из нефтяных компаний.