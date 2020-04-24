Ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года при $15-ти за барр. российской нефти Urals.

Такой прогноз представил Deutsche Bank. На этой неделе Urals подешевела до $12. Если нефть подрастет до $30 долл., средств ФНБ хватит на 6 лет. Авторы доклада подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет около $120 млрд, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2 трлн руб. При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн руб.