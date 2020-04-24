Власти Москвы закупили более 200 тыс. голландских тестов на антитела к коронавирусу.

По сведениям РБК, тесты уже поступили в некоторые московские медучреждения, но найти соответствующую заявку на сайте госзакупок не удалось. Экспресс-тест Biozek Medical, как утверждают разработчики, зарегистрирован в стране-производителе и включен в реестр Минздрава Нидерландов. Как сообщили РБК источники в столичном департаменте здравоохранения, четких указаний по использованию тестов не поступало.
2020-04-24T05:05:00+03:00
2020-04-24T05:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 24 апреля 2020
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