Власти Москвы закупили более 200 тыс. голландских тестов на антитела к коронавирусу.

По сведениям РБК, тесты уже поступили в некоторые московские медучреждения, но найти соответствующую заявку на сайте госзакупок не удалось. Экспресс-тест Biozek Medical, как утверждают разработчики, зарегистрирован в стране-производителе и включен в реестр Минздрава Нидерландов. Как сообщили РБК источники в столичном департаменте здравоохранения, четких указаний по использованию тестов не поступало.