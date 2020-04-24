В Зеленограде Росгвардия проведет проверку в отношении своего бойца.

Его подозревают в жестоком обращении с чужим котом. Как передает РБК, владелец животного написал на росгвардейца заявление в полицию. Подробности инцидента не уточняются. С 2017 года в России действует закон об ответственности за жестокое обращение с животными, максимальное наказание по нему — пять лет лишения свободы.