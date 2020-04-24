В Зеленограде Росгвардия проведет проверку в отношении своего бойца.

Его подозревают в жестоком обращении с чужим котом. Как передает РБК, владелец животного написал на росгвардейца заявление в полицию. Подробности инцидента не уточняются. С 2017 года в России действует закон об ответственности за жестокое обращение с животными, максимальное наказание по нему — пять лет лишения свободы.
2020-04-24T04:11:00+03:00
2020-04-24T04:12:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 24 апреля 2020
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