Экспорт средств защиты от коронавируса запретили или ограничили 80 стран.

Об этом сообщает Всемирная торговая организация. В ее докладе отмечается, что экспорт масок, перчаток и специальных костюмов запретили 72 страны-члена ВТО и восемь государств, не входящих в нее. В ВТО считают, что это препятствует борьбе с инфекцией