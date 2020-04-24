Экспорт средств защиты от коронавируса запретили или ограничили 80 стран.

Об этом сообщает Всемирная торговая организация. В ее докладе отмечается, что экспорт масок, перчаток и специальных костюмов запретили 72 страны-члена ВТО и восемь государств, не входящих в нее. В ВТО считают, что это препятствует борьбе с инфекцией
2020-04-24T04:10:00+03:00
2020-04-24T04:11:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 24 апреля 2020
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