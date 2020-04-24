Минтруд рекомендовал закрыть на полный карантин вместе с сотрудниками все интернаты и дома престарелых.

Замминистра Ольга Баталина, как передает ТАСС, рассказала, что сейчас в 16 интернатах в семи российских регионах выявлены в общей сложности около 500 человек, заразившихся коронавирусом. По ее словам, стационары для престарелых уже полностью закрыты на карантин в 29 регионах и еще в 46-ти — частично.