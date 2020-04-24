В Москве начались рейды по выявлению нарушителей соцдистанции в общественном транспорте.

Об этом ТАСС сообщили в московском ГКУ «Организатор перевозок». Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей. Контроль за соблюдением полутораметровой дистанции в транспорте решено усилить в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Требование соблюдать дистанцию в 1,5 метра в общественных местах и общественном транспорте прописано в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта.
2020-04-24T04:04:00+03:00
2020-04-24T04:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 24 апреля 2020
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