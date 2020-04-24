«Союзмультфильм» намерен вернуть права на образ Чебурашки, переданные Японии.

Об этом «Газете.Ru» сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. По ее словам, права на Чебурашку японская компания получила 16 лет назад от предыдущего руководства «Союзмультфильма». Новое руководство студии считает текущую версию договора недействительной. Сложность в том, что договор составлен по японскому законодательству и судебные разбирательства по нему должны проходить в Японии. Другим вариантом решения, по ее словам, может стать вынесение вопроса о на государственный и межправительственный уровень.