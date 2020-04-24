В Оксфордском университете начались испытания вакцины против коронавируса.

Она создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Как сообщается в университетском «Твиттере», испытания пока проводятся на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о безопасности препарата. Всего к исследованиям привлекут более 1 тыс. добровольцев в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле.
2020-04-24T03:10:00+03:00
2020-04-24T03:11:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 24 апреля 2020
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