Число моряков, заразившихся коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт» достигло 840.

Всему экипажу проведено стопроцентное тестирование. Как сообщается на сайте ВМС США, четверо зараженных остаются в военно-морском госпитале, 88 уже вылечились. В общей сложности 4234 члена экипажа покинули корабль. Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту авианосца в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал в прессу.
2020-04-24T03:08:00+03:00
2020-04-24T03:09:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 24 апреля 2020
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