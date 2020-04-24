Число моряков, заразившихся коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт» достигло 840.

Всему экипажу проведено стопроцентное тестирование. Как сообщается на сайте ВМС США, четверо зараженных остаются в военно-морском госпитале, 88 уже вылечились. В общей сложности 4234 члена экипажа покинули корабль. Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту авианосца в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал в прессу.