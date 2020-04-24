В вахтовом городке в Белокаменке Мурманской обл. выявлены еще 43 инфицированных COVID-19.

Как сообщает региональный оперативный штаб, общее количество зараженных в Белокаменке приблизилось к 500. Суточный прирост заболевших в вахтовом городке — 9,5%. Всего в Мурманской области выявлено 663 случая заражения коронавирусом. Накануне губернатор Андрей Чибис заявил, что по-прежнему не видит оснований для остановки работ на промплощадке «НОВАТЭКа» под Мурманском.