Власти Франции с 4 мая начнут раздавать защитные маски жителям страны.

Об этом газете «Эко» сообщила государственный секретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье Рюнаше. По ее словам, предусмотрены все каналы распространения, включая аптеки, административные офисы и даже табачные киоски. К настоящему моменту произведено более 10 млн таких масок. С 17 марта во Франции действует режим изоляции После 11 мая власти обещают постепенно смягчать ограничения.