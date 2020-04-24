Власти Франции с 4 мая начнут раздавать защитные маски жителям страны.

Об этом газете «Эко» сообщила государственный секретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье Рюнаше. По ее словам, предусмотрены все каналы распространения, включая аптеки, административные офисы и даже табачные киоски. К настоящему моменту произведено более 10 млн таких масок. С 17 марта во Франции действует режим изоляции После 11 мая власти обещают постепенно смягчать ограничения.
2020-04-24T02:10:00+03:00
2020-04-24T02:11:04+03:00
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02:10, 24 апреля 2020
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