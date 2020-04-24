Британский премьер Борис Джонсон намерен вернуться к исполнению обязанностей с 27 апреля.

Как пишет «Дейли телеграф», Джонсон уже поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами на следующей неделе, чтобы войти в курс дел. По сведениям издания, Джонсон на следующей неделе Джонсон уже возглавит заседание правительства. 12 апреля премьер-министр Соединенного Королевства был выписан из лондонской больницы, где неделю лечился от коронавирусной инфекции.
2020-04-24T02:09:00+03:00
2020-04-24T02:10:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 24 апреля 2020
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