Британский премьер Борис Джонсон намерен вернуться к исполнению обязанностей с 27 апреля.

Как пишет «Дейли телеграф», Джонсон уже поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами на следующей неделе, чтобы войти в курс дел. По сведениям издания, Джонсон на следующей неделе Джонсон уже возглавит заседание правительства. 12 апреля премьер-министр Соединенного Королевства был выписан из лондонской больницы, где неделю лечился от коронавирусной инфекции.